PSP trava grupo suspeito de assaltos no Norte do País

A PSP deteve cinco indivíduos e apreendeu 11 mil euros além de centenas de maços de tabaco e boletins de apostas mútuas, armas e ferramentas num operação que visou travar um grupo suspeito de inúmeros assaltos nas zonas do Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo.

De acordo com a PSP, os elementos da Divisão de Investigação Criminal desencadearam a operação para deter "indivíduos que de forma organizada se dedicavam à prática dos crimes de roubo, furto de veículos e furto qualificado em estabelecimentos de restauração e postos de abastecimento de combustível, (subtraindo máquinas de venda automática) na área metropolitana do Porto, assim como em Aveiro, Braga e Viana do Castelo"

A idade e área de residência dos detidos ainda não foi divulgada pela PSP, que remeteu mais esclarecimentos para a tarde desta quarta-feira.

Os cinco detidos vão ser submetidos ao primeiro interrogatório judicial com aplicação de medidas de coação, esta quarta-feira.