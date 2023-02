PSP trava roubos por grupo de jovens no Parque da Cidade no Barreiro 

A PSP do Barreiro travou um grupo de quatro adolescentes, com idades entre os 15 e 16 anos, que realizou ao longo de janeiro vários roubos a cidadãos que passeavam no Parque da Cidade do Barreiro. Uma das vítimas do grupo é filho de um agente da PSP, a quem foi roubada roupa e pertences.

Os quatro suspeitos foram detidos pela PSP no final de janeiro e, por serem menores, foram entregues aos pais. Os processos seguem no âmbito da Lei Tutelar Educativa, com conhecimento dado para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens.

Os jovens deslocavam-se quase diariamente desde o Vale da Amoreira, onde residem, para o Parque da Cidade do Barreiro, onde levavam a cabo os roubos. Uma das vítimas, que escolheu não se identificar ao JN por temer represálias futuras, conta que foi alvo de roubo pelo grupo quando dava um passeio no parque ao final da tarde de 18 de janeiro.

PUB

"Fui agredido na nuca, perdi os sentidos e fui arrastado pelo grupo no meio do parque. Os quatro roubaram-me o telemóvel e tive que receber assistência no hospital, onde fiz exames por causa da forte pancada que sofri na cabeça".

"Antes do assalto que sofri, outro rapaz foi vítima do mesmo grupo, que lhe roubou os ténis de corrida", conta, revelando que apresentou queixa na PSP.

Fonte oficial da PSP de Setúbal avança que há cerca de duas semanas, altura em que ocorreram as detenções do grupo, que não foram relatados mais assaltos no Parque da Cidade do Barreiro.