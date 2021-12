Publicou fotos da filha em site pornográfico 

Rogério Matos Hoje às 14:24 Facebook

Um homem retirou fotos que a filha tem nas redes sociais e publicou-as num site pornográfico. O suspeito, que fez o mesmo com mais duas raparigas, foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal e no seu computador tinha dezenas de imagens de crianças, com idades entre os seis e 14 anos, em atos sexuais ou em poses sexualmente explícitas.

O homem, residente na Moita, foi presente a tribunal por 42 crimes de pornografia de menores agravado e de três crimes de fotografias ilícitas agravado. Foi libertado com a condição de apresentações semanais à esquadra da zona de residência.

A investigação apurou que, em outubro de 2020, o arguido retirou do Facebook fotografias de três raparigas, uma das quais sua filha, e guardou-as em suporte digital. Posteriormente, o arguido usou essas fotos para, sem o consentimento das ofendidas, efetuar publicações num sítio da internet de cariz pornográfico.