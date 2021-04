Quase 500 juízes castigados em 15 anos

Nelson Morais Hoje às 08:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O Conselho Superior da Magistratura julgou 472 processos disciplinares contra magistrados judiciais de 2005 a 2019. Três dezenas foram afastados dos tribunais e 187 pagaram multa.

Juiz negacionista da pandemia foi processado esta semana pelo órgão disciplinar

O discurso dominante parece atribuir aos juízes um estatuto de impunidade que lhes permite fazer o que querem, como querem, apesar de os media irem dando conta de alguns processos disciplinares, como sucedeu esta semana, sobre o juiz de Odemira que mandou as pessoas presentes num julgamento tirarem as máscaras da covid-19. Contudo, os relatórios do Conselho Superior da Magistratura (CSM) mostram que, de 2005 a 2019, foram julgados 472 processos disciplinares contra juízes, numa média de 31 por ano, tendo sido aplicadas 476 penas. E, em 33 casos, os magistrados foram mesmo corridos dos tribunais.