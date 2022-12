Quatro detidos em Serpa por tráfico de droga e posse de arma proibida

O Comando Territorial de Beja (CTB) da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moura, levou a cabo duas operações de combate ao tráfico de droga em Serpa, que culminaram na detenção de quatro pessoas, três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 35 e os 58 anos.

Uma das operações visou dar cumprimento a três mandados de busca domiciliária e levou à apreensão de 31 doses de haxixe e oito de cocaína, um veículo automóvel, 350 euros em numerário, uma arma de fogo e duas armas brancas e sete telemóveis.

Na segunda ação, no âmbito de um processo de investigação a um homem que foi abordado quando conduzia, foi efetuada uma busca ao veículo, tendo sido encontradas 14 doses de cocaína, 500 euros em numerário e um telemóvel. A viatura foi apreendida.

PUB

Quatro pessoas foram constituídas arguidas, ficando em liberdade mediante termo de identidade e residência (TIR), tendo os processos sido remetidos ao Tribunal Judicial de Serpa.

O comando do CTB empregou nas duas ações militares do Destacamento Territorial de Moura, da Secção de Informações e Investigação Criminal (SIIC) e do Destacamento de Intervenção (DI), ambos de Beja.