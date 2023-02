Quatro detidos por caça ilegal em Mogadouro

Quatro homens, com idades compreendidas entre os 47 e os 63 anos, foram detidos pela GNR, no domingo, por crime contra a preservação da fauna e das espécies cinegéticas, no concelho de Mogadouro.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório, os militares detetaram os suspeitos a caçar fora da área delimitada pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) na freguesia de Castro Vicente, na localidade de Vilar Seco, e fora da jornada de caça, isto é, após a hora permitida para o efeito.

Da ação resultou a detenção dos quatro indivíduos e a apreensão de quatro armas de caça e munições.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Mogadouro.

Bragança lidera crimes de caça ilegal

Os crimes associados à caça subiram nos últimos anos no distrito de Bragança.

Segundo os dados facultados ao "Jornal de Notícias" pela GNR, de 2019 para 2021 passou-se de sete para 64 crimes e o número de detidos subiu de nove para 62.

Em 2019, a GNR emitiu 32 autos de contraordenação no conjunto dos 12 concelhos do distrito, em 2020 o número de coimas subiu para 49, aliás, o mesmo valor verificado em 2021.

Bragança foi o distrito onde foram registados mais crimes e mais detenções em 2021, seguido de Braga com 36 crimes e 32 detidos, Beja 17 crimes e 10 detidos e Guarda 15 crimes e 10 detidos.