"Rambo Galego" detido num parque natural da Corunha

Alfredo Sánchez Chacón, um dos cadastrados mais procurados de Espanha, conhecido como "Rambo Galego", foi detido por um militar da Guardia Civil, durante a madrugada desta quinta-feira, numa aldeia nos arredores de um parque natural da Corunha, na Galiza.

Segundo as primeiras informações, apuradas pelo JN, a detenção de "Rambo Galego" foi consumada cerca das 0.30 horas espanholas (menos uma em Portugal continental), na aldeia de Calvário, da freguesia de Loira, no concelho de Valdoviño, Província da Corunha.

Alfredo Sánchez Chacón estava a tentar furtar comida de uma residência. Descoberto pelos moradores, saltou de um telhado, mas um vizinho, militar da Guardia Civil, disparou dois tiros para o ar, demovendo o mais famoso fugitivo espanhol de continuar em fuga.

O "Rambo Galego" tinha sido visto há cerca de um mês, perto do Parque Natural das Fragas do Eume, a circular em redor das localidades de Pontedeume e de Cabanas, naquela zona alta da Região da Galiza.

Alfredo Sánchez Chacón estava a monte desde 15 de março de 2021, não tendo regressado à Penitenciária de Monterroso, em Lugo, na Galiza, de onde tinha saído com uma licença precária. Estava a cumprir uma pena de 17 anos de prisão pelo assassínio, à queima-roupa, de um jovem de 24 anos, Manuel Garcia Varela, em Cuntis, Pontevedra, a 18 de agosto de 1996.

O "Rambo Galego" protagonizou três aparatosas fugas, em 24 anos de cárcere, depois de ter enveredado, no final da década de 1980, por uma senda de roubos e furtos. Numa das anteriores fugas à justiça espanhola chegou a esconder-se em Portugal.

Alfredo Sánchez Chacón, o "Rambo Galego", tem 63 anos. Na juventude, nos anos 80, integrou as forças especiais do "Exército de Terra", em Espanha, foi legionário e é conhecido pela capacidade de sobrevivência nas situações mais adversas, em ambiente de montanha, para que foi treinado, além de ter muita apetência para se esconder no mato.