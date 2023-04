Raptam e roubam jovem e obrigam-no a ir a casa buscar mais dinheiro

Hoje às 10:35 Facebook

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de roubo com sequestro no Entroncamento. No ano passado, com a ajuda de cúmplices, sequestrou um jovem, roubou-o e depois obrigou-o a ir até casa e a entregar um telemóvel e mais dinheiro. A vítima ainda foi coagida a levantar dinheiro num ATM para lhes dar.

O caso ocorreu em meados do ano passado, na cidade do Entroncamento. Durante a madrugada, um grupo que se deslocava num automóvel abordou um jovem e coagiu-o a entregar todo o dinheiro que tinha consigo. Não satisfeitos, obrigaram-no a dizer onde era a sua casa.

Na residência do jovem, "apropriaram-se de um aparelho de telemóvel, de valores monetários e do cartão multibanco, forçando a vitima deslocar-se a uma ATM e a levantar todo o saldo da sua conta, apropriado pelo agora detido", relata a PJ através de um comunicado.

Após diligências de investigação, foi possível identificar e localizar um dos suspeitos. No passado dia 13, foi dado cumprimento a um mandado de busca e detenção fora de flagrante delito. Foram recolhidos "relevantes elementos de prova, resultando no cabal esclarecimento dos factos e na responsabilidade do suspeito", adiantou a PJ.

O detido, cidadão nacional com 18 anos de idade, já com antecendentes criminais e policiais por outros crimes patriomoniais, foi apresentado a juízo de instrução criminal e ficou em prisão preventiva.