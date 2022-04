Recém-libertado da prisão detido após assaltos no Bairro Alto

Reis Pinto Hoje às 10:29 Facebook

Um homem, de 30 anos, que havia saído recentemente da prisão onde cumprira pena por crimes violentos, foi detido em Lisboa após ter assaltado duas pessoas na zona do Bairro Alto, em Lisboa. Já havia sido reconhecido, também este ano, num crime idêntico no Barreiro.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a PSP revela que a detenção surge na sequência "de uma estratégia de combate e prevenção da criminalidade violenta e grave, nas zonas do Cais do Sodré e Bairro Alto".

Os agentes foram informados do assalto a duas pessoas, cometidos durante o fim de semana passado, na zona do Bairro Alto, por um indivíduo "com características fisionómicas muito próprias, tratando-se, portanto, do mesmo suspeito", tendo sido possível intercetá-lo, na segunda-feira, horas depois dos crimes, no Cais do Sodré.

As vítimas haviam sido despojadas de bens num valor total de 1010 euros.

O detido, com antecedentes criminais diversos e violentos, já tinha sido condenado a 13 anos de prisão por crimes de igual natureza e tinha sido recém-libertado.

Já durante o presente ano havia sido reconhecido por um crime idêntico na Comarca Judicial do Barreiro. Foi ouvido em Tribunal em primeiro interrogatório judicial, tendo ficado em prisão preventiva.