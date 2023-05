Recluso apanhado com canábis na casa de banho condenado a seis anos de prisão

Um coletivo de juízes do Tribunal de Beja condenou, na segunda-feira, um homem, que se encontra em liberdade condicional, a seis anos e três meses de prisão, pelo crime de tráfico de estupefacientes agravado, praticado no interior do Estabelecimento Prisional de Beja.

No dia 3 de dezembro de 2021, Sandro Guedelha, de 28 anos, residente em Moura, foi apanhado numa casa de banho da Ala B da cadeia, com 121 doses de canábis. Na altura, cumpria uma pena de sete anos de prisão, pela prática de diversos crimes de furto qualificado.

Um outro arguido acusado no mesmo processo, Tiago Hilário, de 24 anos, residente em São Bartolomeu de Messines, preso no Estabelecimento Prisional do Linhó, onde cumpre cinco anos de prisão por um crime de homicídio simples, foi absolvido do crime de tráfico de estupefacientes, uma vez que, de acordo com o guarda prisional que encontrou os reclusos, a droga estava na posse de Sandro.

Perante o coletivo de juízes, Sandro alegou ter ficado com a droga depois de a ter encontrado "abandonada na casa de banho", versão que não colheu junto do coletivo de juízes, que procedeu à leitura do acórdão menos de quatro horas depois do final da única sessão de julgamento.

Sandro ficou a aguardar o trânsito em julgado do acórdão, sendo depois sujeito a um cúmulo jurídico entre os sete anos que cumpre e os seis anos e três meses a que foi condenado.