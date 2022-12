Recluso em fuga detido por roubar 20 euros em estação de comboios

JN Hoje às 08:50 Facebook

A GNR deteve, na sexta-feira, um homem que estava a roubar uma mulher, na Estação Ferroviária de Palmela. O suspeito tinha fugido do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz há um mês.

"No âmbito de uma informação de que estaria a ocorrer um roubo com recurso a uma arma branca, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde abordaram o suspeito com o material que havia sido roubado à vítima, uma mulher de 61 anos", indica o Comando Territorial de Setúbal, em comunicado divulgado este sábado. Na sequência da ação, foi recuperada uma mala com documentos e 20 euros e apreendida a arma utilizada no roubo.

A GNR adianta que, no decurso das diligências policiais, foi possível apurar que o detido se encontrava evadido desde o dia 8 de novembro do Estabelecimento Prisional de Pinheiro da Cruz.

O detido foi constituído arguido e foi presente no Tribunal Judicial de Setúbal para aplicação das medidas de coação.