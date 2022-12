Recluso em precária suspeito de furar pneus a cem carros

Roberto Bessa Moreira Hoje às 17:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerca de cem automóveis, entre os quais dois pertencentes à GNR, foram vandalizados na madrugada de Natal, nas freguesias de Ribeira de Frades e Taveiro, em Coimbra. Um presidiário a gozar uma licença precária de três dias foi detido, neste domingo, por ser suspeito de ter furado os pneus das viaturas.

O recluso abandonou a cadeia de Coimbra no sábado e deveria regressar ao estabelecimento prisional na segunda-feira. Contudo, após a consoada de Natal, o homem, com 54 anos, saiu à rua e terá furado os pneus de dezenas de automóveis que se encontravam estacionados em várias artérias de Ribeira de Frades e Taveiro. Nem duas viaturas da GNR, que se encontravam na via pública junto ao posto de Taveiro, escaparam.

O ato de vandalismo só foi descoberto pelos proprietários dos carros na manhã deste dia de Natal e, poucas horas depois, as diligências levadas a cabo pela GNR permitiram identificar um suspeito.

PUB

Este resistiu à abordagem dos militares e foi detido pelo crime de resistência e coação sobre funcionário. Irá passar a noite nos calabouços do posto e será levado, na segunda-feira, a tribunal. Posteriormente, voltará à prisão.