Recluso que fugiu da cadeia do Vale do Sousa detido em Viana do Castelo

Um presidiário que se encontrava em fuga desde 31 de janeiro de 2023 do Estabelecimento Prisional de Vale do Sousa foi detido, na quarta-feira, pela GNR em Viana do Castelo.

O homem com 42 anos não regressou à prisão após uma saída jurisdicional.

"Na sequência de uma alerta de evasão, em que o detido após ter beneficiado de uma licença jurisdicional não retomou ao estabelecimento prisional, os militares da Guarda encetaram várias diligências policiais no sentido de localizar o detido", informa o Comando Territorial de Viana do Castelo, adiantando que a referida operação policial "culminou na sua captura, em Viana do Castelo, no dia 15 de fevereiro, tendo sido de imediato detido e conduzido ao Estabelecimento Prisional Vale do Sousa".

PUB

O detido cumpre "pena de prisão de três anos e seis meses pela prática de crimes de furto, ameaça agravada e violência doméstica".