Reclusos em Portugal são velhos e dos que mais se suicidam

Conselho da Europa destaca o número de presos com mais de 50 anos nas cadeias portuguesas. Número de suicídios nas prisões cresce ano após ano.

Os reclusos portugueses são dos mais velhos no universo europeu. A conclusão é do Conselho da Europa que, no último relatório sobre prisões, revela que Portugal também é um dos países onde mais presos se suicidam. Esta tendência já estava expressa na edição do último Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), no qual, apesar da implementação, em 2010, de um programa integrado de prevenção do suicídio, fica patente que o número de mortes atrás das grades tem aumentado consecutivamente.

Em janeiro do ano passado havia 2877 reclusos com mais de meio século de vida em Portugal e, destes, 449 tinham mais de 65 anos. Numa comunidade prisional então com 12 793 homens e mulheres - número que baixou consideravelmente após a libertação de 1702 reclusos no âmbito das medidas de combate à pandemia - e na qual a idade média era de pouco mais do que os 40 anos, estes números representavam, respetivamente, 22,5% e 3,5% do total.