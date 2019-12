"Red Man": Caso de violência na GNR há mais de um ano sem arguidos

Nuno Miguel Maia* Hoje às 11:14 Facebook

As agressões sofridas por cerca de 10 guardas provisórios, no 40.º curso do Centro de Formação da GNR, em Portalegre, durante o módulo "curso de bastão extensível", denunciadas há um ano pelo JN, estão ainda sob investigação no Ministério Público. Já o processo interno da GNR contra o então diretor do Centro foi arquivado, depois de ter sido exonerado do cargo.

O processo-crime está em "fase de inquérito" e prossegue "não havendo arguidos constituídos", explica ao JN fonte da Procuradoria-Geral da República, adiantando ter sido decretado "segredo de justiça". Até ao fecho desta edição do JN, o Ministério da Administração Interna não prestou esclarecimentos sobre o caso.

Entre 1 de outubro e 9 de novembro de 2018, período em que decorreu o polémico módulo, os recrutas foram violentamente espancados e humilhados por um formador denominado "Red Man" (homem vermelho), armado com luvas de boxe, chumaços, caneleiras e capacete protetor, em notória superioridade em face dos indefesos recrutas, a lutar de calças e t-shirt, sem proteção e com um mero bastão de plástico (PVC) revestido a esponja ou borracha. O JN divulgou um vídeo das agressões.