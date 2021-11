Rede lucrou mais de um milhão de euros em burla com automóveis na zona Norte

RP Hoje às 09:05 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP do Porto deteve dois homens, com 43 e 44 anos, por burla qualificada, burla tributária e falsificação de documentos e apreendeu 11 automóveis. Os prejuízos provocados pelas burlas ascendem a 1,3 milhões de euros.

A operação policial foi coordenada pela Divisão de Investigação Criminal, em colaboração com o dispositivo do Comando Distrital de Braga e com o apoio da Divisão Policial de Vila do Conde, da Divisão de Trânsito e da Autoridade Tributária e Aduaneira e contemplou a realização de seis buscas domiciliárias e não domiciliárias e no cumprimento de diversos mandados de apreensão de automóveis nas áreas do Porto, Braga, Guimarães, Maia, Matosinhos, Famalicão, Trofa e Santo Tirso.

Foram detidos um empresário e um vendedor, de 44 e 43 anos, respetivamente, e identificados e constituídos arguidos sete homens e seis mulheres, tendo sido apreendidos 11 automóveis, diversa documentação, material informático, uma espingarda e diversas munições e duas botijas de gás pimenta.

Segundo a PSP do Porto, das "práticas ilícitas referenciadas resultaram prejuízos superiores a 1,3 milhões de euros".