Rede traficava imigrantes ilegais de Portugal para França

JN Hoje às 17:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois indianos detidos lucraram 100 mil euros.

Dois cidadãos indianos com residência em Portugal foram detidos em França por envolvimento numa rede que transportava imigrantes ilegais desde o nosso país até outros países europeus. São suspeitos de terem levado 325 pessoas, às quais cobraram um total de cerca de 100 mil euros.

De acordo com meios de comunicação franceses, os dois homens foram intercetados na localidade de Biriatou, no País basco francês, perto de Hendaia e da fronteira com Espanha, e a sua atividade duraria há pelo menos quatro meses. Segundo as mesmas fontes, os dois homens foram intercetados pela polícia de fronteira e serão levados a tribunal oportunamente.