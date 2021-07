Refugiado que matou colega de quarto condenado a 18 anos de prisão 

Rogério Matos Hoje às 15:29 Facebook

O Tribunal de Lisboa condenou um homem, de 45 anos, a 18 anos e 6 meses de prisão por ter assassinado à facada um colega de quarto, em Arroios, Lisboa. A vítima, também refugiado, com 30 anos, tentou procurar ajuda num café, mas acabou por falecer

O homicídio deu-se no dia 9 de dezembro. Homicida e vítima encontravam-se em Portugal sob pedido de proteção internacional e foram alojados num centro de acolhimento do Conselho Português para os Refugiados, onde partilhavam um quarto com mais dois residentes.

A relação entre o arguido e os outros ocupantes do quarto era pautada por conflitos frequentes e no dia do crime, após uma discussão, o arguido desferiu com uma faca um golpe nas costas do ofendido. A vítima ainda conseguiu pedir auxílio num café da zona e foi socorrida pelo INEM mas acabou por não resistir.

O arguido foi condenado por homicídio qualificado e ainda terá que pagar uma indemnização no valor de 105 mil euros à mãe da vítima.