Um homem, de 44 anos, foi detido, terça-feira, pela PSP, na cidade de Beja, por violência doméstica. O indivíduo regou a mulher com gasolina e ameaçou pegar-lhe fogo.

Em comunicado, a Polícia revela que "na sequência de um pedido de auxílio da vítima, os agentes deslocaram-se ao local e na residência encontraram a mulher, esposa do agressor, impregnada de um líquido inflamável e o indivíduo na posse de um isqueiro, ameaçando atear fogo à vítima e a toda a habitação". De acordo com a força de segurança, "o detido é possuidor de vários antecedentes criminais".

Segundo apurou o JN, na habitação para além do casal, encontrava-se a filha, que, com a mãe, gritava incessantemente por socorro, o que também alertou os vizinhos. O agressor exalava um forte cheiro a álcool, mostrando-se agressivo e pouco cooperante com os agentes no momento da detenção.

Na manhã desta quarta-feira, o suspeito foi conduzido sob detenção ao Serviço de Urgência do Hospital de Beja, para ser observado uma vez que se recusou a tomar a medicação. A PSP chamou os bombeiros, que não conseguiram administrar o medicamento ao indivíduo e acabaram por realizar o transporte para o hospital.

O detido deverá ser presente ainda hoje a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Beja, para ficar a conhecer as medidas de coação.