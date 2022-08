"Rei dos Catalisadores" detido pela sétima vez desde maio

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:31, atualizado às 20:58 Facebook

Vítor Macedo apanhado a conduzir carro furtado. Só em junho foi detido quatro vezes.

O ladrão conhecido por "rei dos catalisadores" foi novamente detido, na tarde desta segunda-feira. Suspeito de, pelo menos, 70 assaltos, Vítor Macedo, 30 anos, foi apanhado pelas autoridades quatro vezes só em junho último. Seria sempre libertado. Desta vez, o "rei dos catalisadores" foi detido ao volante de um carro furtado, na rua 25 de julho, junto ao bairro da Pasteleira Nova, no Porto. Na viatura tinha vários bidões para furtar gasolina e uma rebarbadora para roubar catalisadores.

Segundo o JN apurou, eram 15 horas desta segunda-feira quando Vítor Macedo foi visto por polícias da Brigada de Fiscalização Policial da 2ª Divisão da PSP do Porto ao volante de um automóvel. No lugar do pendura seguia um outro homem, de 45 anos, e ambos foram mandados parar pela PSP. Os agentes perceberam, depois, que o carro conduzido pelo "rei dos catalisadores" tinha sido furtado e avançaram para a detenção dos dois suspeitos. Também apreenderam cinco bidões vazios e mangueiras, material que seria usado para furtar combustível. No carro foi encontrada ainda uma rebarbadora, que as autoridades suspeitam que seria utilizada para furtar mais catalisadores.

Os dois homens irão passar a noite nos calabouços da PSP e, pelas 10 horas de terça-feira, serão levados ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para serem interrogados. No final, o juiz decretará a medida de coação.

Historial de detenções e libertações

A primeira detenção do "rei dos catalisadorres" aconteceu a 25 de maio, após ter provocado um acidente quando circulava em marcha-atrás na VCI, no Porto, para fugir à PSP. Foi detetado a furtar um catalisador, em flagrante delito, por elementos da Esquadra de Investigação Criminal da PSP do Porto, na zona do Pinheiro Manso. Com ele, estava a namorada, suspeita de ser cúmplice nos crimes. Quando se apercebeu da presença de agentes fugiu num veículo também furtado.

Tinha já percorrido cerca de sete quilómetros a alta velocidade e chegado à VCI quando, na zona de Bessa Leite, decidiu conduzir em marcha-atrás para tentar escapar à perseguição da Polícia. Ainda conseguiu fazer cerca de 500 metros, até provocar um acidente. Foi apanhado e levado a tribunal, que lhe decretou a medida de coação de apresentações diárias às autoridades. Não as cumpre.

Voltou a ser detido no mesmo dia ao abrigo de um mandado de detenção para ser interrogado no âmbito de um processo de furto, no Tribunal de Gondomar. Foi novamente libertado, após se ter recusado a prestar declarações.

No dia 4 de junho, voltou a ser preso. Desta feita, estava no Bairro do Cerco, no interior de uma viatura furtada momentos antes, onde estavam diversas ferramentas e um catalisador roubado. De novo levado a tribunal, foi outra vez libertado.

A 16 de junho, escapou às autoridades. Foi perseguido 19 quilómetros entre o centro do Porto, onde foi detetado em flagrante em mais um roubo, e São Félix da Marinha, em Gaia. A operação, que terminou num caminho florestal, permitiu a detenção de um alegado cúmplice. Trata-se de outro rei ("king" em inglês), que chegou a ser estrela num programa da SIC, o "Factor X". Daduh King, nome artístico de Dário Ferreira, foi apanhado pela PSP no término da perseguição, enquanto o "rei dos catalisadores" conseguiu fugir pelo mato.

A mais recente detenção foi consumada no final de junho. Foi detetado ao volante de um Toyota Carina furtado, na zona da Granja, em Gaia. Os militares de Arcozelo conseguiram capturá-lo e levaram-no para o posto da GNR. Foi levado ao Tribunal de Vila Nova de Gaia, onde o MP ordenou a sua libertação.