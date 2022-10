"Rei dos Catalisadores" detido pela oitava vez

GNR surpreendeu Vítor Macedo no parque de estacionamento de superfície comercial. Homem, de 30 anos, tinha vários mandados de detenção emitidos em seu nome

É a oitava vez, desde maio passado, que o "Rei dos Catalisadores" - Vítor Macedo, de 30 anos, ganhou o epíteto à custa de um vasto currículo em furtos destes componentes de automóveis - vê ser-lhe dada voz de detenção. O mecânico residente em Matosinhos foi detido pela GNR, na tarde desta quinta-feira, em Vila do Conde, ao abrigo de vários mandados de detenção por furtos de catalisadores.

Segundo o JN apurou, o "Rei dos Catalisadores" foi abordado numa viatura, no parque de estacionamento do outlet de Vila do Conde, em Modivas, por volta das 18 horas. Foi detido juntamente com outro indivíduo que se encontrava no mesmo veículo e que estava na posse de estupefacientes. Vítor Macedo vai passar a noite na cela do posto da GNR de Vila do Conde, sendo apresentado ao tribunal nesta sexta-feira.