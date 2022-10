"Rei dos Catalisadores" indiciado por tentativa de homicídio

T.R.A. Hoje às 12:08 Facebook

Vítor Macedo, conhecido como "Rei dos Catalisadores", está indiciado dos crimes de furto, tráfico de menor gravidade, condução perigosa de veículo rodoviário e homicídio simples tentado. Foi condenado em 13 processos, mas nunca cumpriu pena de prisão. Só este ano foi detido pelo menos 16 vezes.

A Procuradoria Distrital do Porto (PGDP) informa que, desde 2016, Vítor, de 30 anos de idade, foi alvo de 44 inquéritos na área da Comarca do Porto, um dos quis envolvendo mais de 50 inquéritos autónomos que foram apensados pelo Ministério Público (MP).

"Na generalidade dos inquéritos em que figurou como suspeito ou arguido, estava em causa crimes de furto de veículos e/ou de combustível, sendo esta atividade criminosa acompanhada, nalgumas situações, pela subtração oportunista de outros componentes da viatura (catalisadores, baterias, etc) ou de outros bens", explica a PGDP.

Detido 16 vezes em 2022

Só este ano, foi detido pelo menos por 16 vezes ao abrigo de inquéritos pendentes. Onze delas respeitaram ao cumprimento de mandados para assegurar a comparência a diligência processual. Outras cinco detenções foram em flagrante delito, mas ficou sempre sujeito a apresentações periódicas e proibição de contactos com determinadas pessoas até a 8 de outubro, dia em que ficou em prisão preventiva após atropelar um ciclista quando fugia à PSP.

Três penas de prisão por cumprir

O Ministério Público acrescenta que o Rei dos Catalisadores já foi julgado e condenado em treze processos, mas ainda nunca cumpriu pena de prisão efetiva. Em seis processos foram-lhe aplicadas penas de multa e em quatro ficou com penas de prisão suspensa. Nos restantes três processos foi condenado a penas de prisão efetiva, nomeadamente em 10 meses, 1 ano e 8 meses e em 6 anos e 6 meses de prisão.

Porém, dois dos processos ainda aguardam o trânsito em julgado da decisão de 1ª instância e um encontra-se em recurso. "Até à aplicação das presentes medidas de coação, o arguido não fora detido para cumprimento destas penas de prisão, por a sua execução estar dependente do respetivo trânsito em julgado", explica a PGDP.

Ficou em preventiva na semana passada

No último sábado, foi detetado pela PSP de Matosinhos após ter furtado em Opel Corsa em Valongo. Vítor, na companhia da namorada, não respeito às ordens de paragens e pôs-se em fuga. Entrou em contramão e em excesso de velocidade na Estrada da Circunvalação, acabando por atropelar um ciclista de 62 anos junto ao Bairro da Biquinha.

Ainda se tentou por novamente em fuga, mas uma viatura da PSP travou-lhe o caminho. Foi detido e, ainda nesse dia, apresentado a um juiz de instrução, no Porto. O tribunal considerou, perante a prova recolhida, que o arguido está fortemente indiciado da prática dos crimes de furto, tráfico de menor gravidade, condução perigosa de veículo rodoviário e homicídio simples tentado.

"Verificados os perigos de continuação da atividade criminosa, perturbação grave da ordem pública, perigo de fuga e perturbação do decurso do inquérito com perigo para a aquisição, conservação ou veracidade da prova", o juiz decidiu aplicar-lhe a medida de coação de prisão preventiva, explicou esta manhã de sexta-feira a PGDP.