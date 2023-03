Relação confirma condenação por corrupção do vice-presidente da Câmara de Barcelos

O Tribunal da Relação de Guimarães confirmou a condenação em primeira instância por corrupção do vice-presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Domingos Pereira. Contactado pelo JN, o autarca afirma não ter sido notificado da decisão e que só depois reagirá em comunicado.

Recorde-se que Domingos Pereira havia sido condenado a perda de mandato, no processo em que recebeu um envelope com dez mil euros para arranjar "um emprego para a vida" a um ex-assessor. O Tribunal de Braga deu como provado um crime de corrupção passiva para ato ilícito, condenando também o arguido a uma pena de prisão de dois anos e dez meses, que será suspensa se aquele pagar cinco mil euros, no prazo de meio ano, a uma instituição particular de solidariedade social.

Na altura da condenação, o presidente da Câmara, Mário Constantino, afirmou manter a "confiança" em Domingos Pereira. Em comunicado, o edil barcelense disse que "os pressupostos que estiveram na base da "Coligação Barcelos Mais Futuro" mantêm-se inalterados". Por outro lado, recorda que, "desde a primeira hora", o vice-presidente "vem afirmando a sua inocência". Nesse sentido, o autarca afirma que "mantém a confiança pessoal e institucional" em Domingos Pereira. "A Justiça tem o seu tempo. Não estando terminado o percurso, e havendo recurso a interpor daquela decisão judicial, a presidência da Câmara de Barcelos aguarda serenamente o veredito final deste caso", conclui.