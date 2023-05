Resgatadas corujas-do-mato e coruja das torres na Covilhã e na Sertã

JN Hoje às 12:02 Facebook

Os Núcleos de Proteção Ambiental (NPA) da GNR da Covilhã e da Sertã resgataram três corujas que se encontravam desnorteadas e debilitadas na via pública. As aves foram entregues ao Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERAS) em Castelo Branco.

No dia 29 de abril, os militares da GNR foram alertados por populares de que duas aves se encontravam a deambular na via pública. De imediato, os elementos do NPA da Covilhã foram ao local onde encontraram duas corujas-do-mato debilitadas e incapazes de voar.

As aves foram entregues no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CERAS) em Castelo Branco, para monitorização do seu estado de saúde, recuperação e posterior libertação no seu habitat natural.

No dia 1 de maio, no concelho da Sertã, a GNR foi informada de que uma ave se encontrava em estado frágil e desorientada na berma da estrada, próximo da localidade de Herdade. Os militares do NPA local verificaram que se tratava de uma coruja das torres (Tyto Alba) debilitada. A ave foi recolhida e também entregue no CERAS de Castelo Branco.

A GNR lembra que, "através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas".