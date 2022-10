Restaurante tinha comida estragada e praga de baratas

JN Hoje às 12:38 Facebook

A ASAE instaurou um processo-crime e suspendeu a atividade de um restaurante num complexo industrial de Vila do Conde. No estabelecimento, que servia refeições aos funcionários e utentes do complexo e também vendia em regime de take-away e através de plataformas digitais, foram encontrados 151 quilos de alimentos estragados e ainda uma praga de insetos.

O restaurante alvo de inspeção não reunia "as condições mínimas de higiene nas zonas de manipulação de géneros alimentícios, tendo-se verificado a existência, neste espaço, de praga de insetos (baratas) que são potenciais portadoras de salmonelas causadoras de doenças como a disenteria, gastroenterite e febre tifoide", descreve um comunicado da ASAE.

Além de colocar em perigo a saúde pública pela falta de condições, durante a inspeção e após perícia médico-veterinária foram apreendidos 151 quilos de géneros alimentícios no valor estimado de 450 euros, por se considerarem "anormais avariados". A ASAE detalha que os produtos se encontravam deteriorados ou com modificações de natureza e qualidade, resultantes do frio e da má conservação, tendo sido encaminhados para destruição, por falta de requisitos, para Unidade de Transformação de Subprodutos aprovada.

Na sequência da ação da Unidade Regional Norte, foi instaurado um processo-crime por comercialização de géneros alimentícios "anormais avariados", tendo sido dada notícia do mesmo à Autoridade Judiciária competente e determinada a suspensão de atividade do operador económico em causa por não reunir as condições mínimas de higiene nas zonas de manipulação de géneros alimentícios.