Ricardo Rio pede mais polícias para o distrito de Braga

Joaquim Gomes Hoje às 19:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, solicitou esta segunda-feira mais agentes da PSP para todo o distrito de Braga.

"Sendo um território onde não há muitos problemas graves, não deixa de representar um conjunto de riscos latentes e que importa acautelar", defendeu o autarca, nas comemorações do 145º aniversário do Comando Distrital da PSP de Braga.

Rio afirmou ainda que, embora o distrito de Braga seja "dos mais seguros do país, as suas dinâmicas próprias exigem o esforço redobrado das forças de segurança", aproveitando a presença do diretor nacional adjunto da PSP, o superintendente-chefe Abílio Pinto Vieira.

Na cerimónia foi anunciada a atribuição da Medalha de Honra do Município de Braga ao Comando Distrital da PSP local, numa demonstração de "gratidão" face ao trabalho desenvolvido ao longo de tantas décadas.

De acordo com o comandante distrital, Henriques de Almeida, houve, em 2021, um aumento de um por cento de denúncias de criminalidade grave (214), menos 5% dos crimes genéricos (5202) e mais 7% de detenções (559).

Destaque para os testes de alcoolemia, ao todo 12.090, sendo que 4097 ocorreram após acidentes de viação.

O Comando Distrital de Braga da PSP realizou 173 conduções a unidades hospitalares de psiquiatria, uma das suas tarefas frequentes, registando, por outro lado, a entrega voluntária de 1630 armas, tendo ainda no ano de 2021 emitido 4619 licenças de armas, realizado 272 ações de informação nas 142 escolas sob a sua jurisdição, acompanhando 350 idosos e levado a cabo 172 ações de informação igualmente junto de idosos.