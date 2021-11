Roubados 10 mil euros numa rua de Guimarães

Rui Dias Hoje às 10:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP de Guimarães recebeu, durante a manhã de terça-feira, a participação de um furto de 10 mil euros na via pública.

De acordo com a participação, um indivíduo, responsável de uma empresa vimaranense, levantou 10 mil euros em dinheiro numa agência bancária do centro da cidade. No momento em que posou a pasta onde transportava o dinheiro, para abrir a porta do carro, estacionado na rua da Liberdade, terá sido roubado.

A PSP recebeu o alerta cerca das 11.30 horas e o Núcleo de investigação Criminal de Guimarães está a investigar a ocorrência.