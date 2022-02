Roubava carros de gama alta em França para vender em Portugal

JN Hoje às 10:42 Facebook

Um homem de 23 anos foi detido em flagrante delito por crimes de falsificação ou contrafação de documentos e recetação. Fará parte de um grupo internacional dedicado ao furto, tráfico e viciação de automóveis

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária de Lisboa, além da detenção do suspeito, de nacionalidade estrangeira, foram apreendidos três automóveis de gama alta furtados em França e que já ostentavam elementos identificativos falsos.

A investigação, iniciada no em janeiro, está relacionada com a prática de diversos crimes de furto qualificado em França, nomeadamente "através da apropriação ilegítima de viaturas automóveis que, em Portugal, viam os seus elementos identificativos adulterados, designadamente, o VIN e a matrícula".

As autoridades acreditam que o arguido detido fará parte de um grupo criminoso dedicado ao furto e falsificação de veículos automóveis, a nível transnacional, com posterior reintrodução no mercado.

Após primeiro interrogatório judicial, o suspeito ficou sujeito a prisão preventiva, suscetível de conversão em prisão domiciliária com vigilância eletrónica.