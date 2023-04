Roubavam telemóveis no metro e usavam-nos para chamar TVDE

JN Hoje às 16:39 Facebook

A PSP de Lisboa deteve, na semana passada, um jovem de 17 anos suspeito de quatro crimes de roubo agravado, cometidos em março. O grupo que liderava roubava carteiras e telemóveis, usando-os para chamar serviços de transporte, fugindo dos locais do crime.

O jovem é suspeito de roubar no metro de Lisboa e na rua, ameaçando as vítimas com recurso a arma branca. Fazendo-se acompanhar sempre de outras pessoas, "atuava como elemento nuclear do grupo e responsável por guardar em sua casa os artigos roubados às vítimas, na sua maioria telemóveis, auriculares Air Pod e carteiras com dinheiro e documentos", informou, esta sexta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, em comunicado.

Os suspeitos "monitorizavam previamente as vítimas" e cometiam os roubos das instalações do metro ou nas imediações.

"O grupo em causa tinha ainda o hábito de, após a concretização dos roubos e já na posse dos telemóveis roubados, utilizar as aplicações daqueles equipamentos para solicitar serviços de transporte, até para assim abandonarem os locais do crime", lê-se na nota.

Na sequência de uma investigação da PSP no sentido de intercetar os suspeitos, o jovem foi localizado no dia 5 de abril, pelas 15 horas, na zona de Odivelas, onde os agentes, no decurso de uma busca domiciliária, apreenderam alguns bens roubados (um telemóvel, auriculares e um par de ténis, entretanto restituídos ao proprietário).

Apresentado a primeiro interrogatório judicial, o detido ficou obrigado a apresentações diárias à PSP.