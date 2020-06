Reis Pinto Hoje às 11:14 Facebook

A PSP está a efetuar, esta manhã, uma megaoperação de prevenção criminal nos bairros do Dr, Nuno Pinheiro Torres e Pasteleira Nova, no Porto

A PSP está no terreno com todas as suas valências policiais, numa operação que está a ser acompanhada pela superintendente Paula Peneda, comandante da PSP do Porto e pelo presidente da Autarquia, Rui Moreira.

A ação conta, ainda, com a colaboração da Polícia Municipal do Porto.