Rui Pinto critica António Costa: "Desvaloriza as questões de Estado de Direito"

O hacker e criador da plataforma eletrónica Football Leaks, Rui Pinto, teceu, este domingo, críticas ao primeiro-ministro, António Costa, no Twitter.

"António Costa desvaloriza as questões de Estado de Direito", começou por escrever o hacker, cujo julgamento no Campus de Justiça, em Lisboa, foi suspenso devido à covid-19. O autointitulado denunciante está acusado por 89 crimes informáticos, mas não há data para o julgamento recomeçar. Poderá ser só em janeiro. Permanece inserido no programa de proteção de testemunhas.

Na rede social Twitter, Rui Pinto afirmou ter-lhe sido negado "o contacto com o seu advogado", sugerindo ter sido alvo de "tortura psicológica na prisão".

"São curiosos os meandros das relações entre estados", termina o gaiense.