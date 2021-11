SEF deteve em Lisboa dois homens que tinham mandados de detenção emitidos

JN/Agências Hoje às 19:35 Facebook

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve esta segunda-feira dois homens, um cidadão português e outro estrangeiro, ambos com mandados de detenção emitidos, adiantou esta força policial em comunicado.

"O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) deteve, hoje, um cidadão português e um cidadão estrangeiro, de 51 e 53 anos respetivamente, sob os quais pendiam mandados de detenção. O primeiro, com um mandado de detenção emitido pelas autoridades portuguesas, foi detido em Lisboa e foi conduzido ao Estabelecimento Prisional desta cidade, onde ficou instalado", lê-se no comunicado do SEF.

O segundo homem detido pelo SEF foi "detido em Moscavide [Loures, Lisboa] no cumprimento de um mandado emitido pelas autoridades alemãs" e "era procurado pela prática do crime de assalto à mão armada, crime pelo qual já havia sido condenado".

O SEF acrescenta que o cidadão estrangeiro "será presente no Tribunal da Relação de Lisboa".