Segurança ilegal detido por agredir duas turistas em discoteca

Um homem foi detido pela PSP por suspeita de dois crimes de ofensa à integridade física qualificada e um de segurança ilegal. Os factos ocorreram numa discoteca em Lisboa e uma das vítimas necessitou de intervenções cirúrgicas.

Os factos ocorreram na madrugada de 30 de outubro de 2021, numa discoteca em Lisboa. Na tentativa de organizar uma fila de pagamento, o suspeito começou a empurrar diversas pessoas que se encontravam no local. Sem que nada o fizesse prever, agarrou uma jovem estrangeira e atirou-a ao chão.

Uma amiga viu e confrontou o homem com o seu comportamento. "De imediato, o arguido agrediu-a violentamente, tendo a ofendida, em consequência, necessitado de receber tratamento hospitalar e realizado intervenções cirúrgicas", explica um comunicado da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa.

Ainda segundo a mesma fonte, o arguido, que não possui título profissional para exercer a atividade de segurança privado, "agiu como se fosse um segurança da discoteca, estando em local reservado àqueles, e tendo, inclusivamente, estas situações sido presenciadas pelos restantes elementos da segurança da discoteca, sem qualquer intervenção da parte daqueles.

Ambulância aérea para ser operada na Áustria

Segundo a CNN Portugal, as duas jovens agredidas são de nacionalidade austríaca e uma delas chegou mesmo a desmaiar após ser agredida com um violento soco. Foi transportada para o Hospital de São José, onde deveria ser operada a uma fratura na mandíbula.

Porém, dados os sucessivos adiamentos da intervenção, quatro dias após a agressão os pais da jovem solicitaram uma ambulância aérea para a Áustria, onde viria a ser operada de urgência, acrescenta a estação de televisão.

Ficou em prisão preventiva

O suspeito, que já tem "um extenso registo criminal por crimes da mesma natureza" foi detido na passada semana, mais de seis meses depois da agressão. Foi apresentado a interrogatório judicial no dia 19 de maio e ficou em prisão preventiva.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público do DIAP da comarca de Lisboa, com a coadjuvação da Polícia de Segurança Pública.