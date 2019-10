Segurança Social fecha dez lares ilegais por mês

Rogério Matos Hoje às 09:55 Facebook

A Segurança Social encerrou, em média, este ano, dez lares ilegais por mês até ao fim de setembro, nove dos quais de forma urgente por representarem perigo de saúde e segurança para os idosos.

De acordo com números cedidos ao JN pelo Instituto de Segurança Social (ISS), até 30 de setembro foram realizadas 508 ações de fiscalização a equipamentos na área dos idosos que resultaram em 93 encerramentos. Os números representam um aumento face aos conhecidos no ano passado, quando, até final de julho, tinham sido encerrados 56 lares, uma média de oito por mês nos primeiros sete meses do ano.

A Associação de Apoio Domiciliário de Lares e Casas de Repouso de Idosos (ALI) estima que entre 30 a 35 mil idosos vivam em lares ilegais, muitos destes concentrados na Área Metropolitana de Lisboa, entre Sesimbra e Sintra.