Detidos em flagrante a saquear hotel encerrado há cinco anos

Cinco homens e uma mulher, com idades entre os 17 e os 34 anos, foram detidos em flagrante a tentar saquear o hotel do Mezio, encerrado desde 2017, no concelho de Arcos de Valdevez.

Segundo fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, os suspeitos ainda tentaram colocar-se em fuga, mas foram intercetados pelos militares da GNR.

A detenção ocorreu "na sequência do alerta de um popular que os suspeitos estariam no interior de um edifício devoluto". O grupo foi surpreendido "com diversos artigos de hotelaria na sua posse". Quando se aperceberam da presença dos militares da Guarda tentaram fugir, mas foram "de imediato imobilizados".

PUB

A GNR apreendeu três lavatórios, dois cofres, dois colchões, material de combate a incêndios e de decoração, mobiliário e eletrodomésticos. "O material apreendido foi entregue ao administrador da insolvência respeitante ao edifício, que ficou como fiel depositário", informou fonte da GNR, adiantando que os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Arcos de Valdevez.

De acordo com a mesma fonte, não é a primeira vez que aquela unidade hoteleira é assaltada. O hotel de luxo com vista para o Parque Nacional da Peneda Gerês foi construído com financiamento de fundos comunitários mas está fechado há cerca de cinco anos por causa de dívidas.