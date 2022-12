Septuagenário abusou de quatro netas ao longo de uma década

JN Hoje às 10:16 Facebook

Um homem de 71 anos de idade terá cometido inúmeros abusos sexuais contra as suas quatro netas ao longo de uma década. Foi detido pela Polícia Judiciária e ficou em prisão preventiva. Julga-se que existirão mais vítimas.

Os abusos ocorreram entre os anos de 2011 de 2021. As quatro vítimas já identificadas tinham entre os cinco e os 12 anos. A PJ avança que o número de crimes concretamente perpetrados é ainda indeterminado, prevendo-se a possibilidade de existirem mais vítimas, a apurar em sede da investigação.

O homem, já reformado, aproveitava os momentos em que as netas ficavam confiadas aos seus cuidados e longe da supervisão parental, para cometer os abusos. Depois valia-se do natural ascendente que possuía sobre as crianças para as coagir ao silêncio.

Após recolha de sólidos elementos probatórios, o suspeito foi detido fora de flagrante delito. Foi apresentado a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, e ficou em prisão preventiva.