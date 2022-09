Sequestrado e agredido durante horas ficou sem dinheiro e sem carro

R.P. Hoje às 16:04 Facebook

A PSP deteve dois homens que haviam roubado um carro através de carjacking, na passada sexta-feira, no Porto. Sob ameaça de faca obrigaram a vítima a levantar dinheiro no Porto e em Esposende, após o que fugiram na sua viatura.

A vítima, um homem de 28 anos, foi abordada, cerca das 23.30 horas, na Rua de Delfim Pereira da Costa, na zona da Pasteleira, no Porto, por três homens, que o ameaçaram com uma faca obrigando-o a ir a ATM´s no Porto e em Esposende onde levantaram dinheiro. Depois de o agredirem, voltaram ao Porto e fugiram na viatura.

Após diligências, agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC) detiveram, ontem, dois dos assaltantes, de 26 e 40 anos, em Águas Santas, na Maia e recuperaram o automóvel e a carteira com os documentos da vítima.

Os detidos vão, ser ouvidos esta quinta-feira em primeiro interrogatório judicial.