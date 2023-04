Sequestrador violento detido após meio ano em fuga

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:10 Facebook

Juntamente com o filho e um comparsa, um cadastrado por roubos com violência, sequestrou, espancou e ameaçou de morte um conhecido para lhe roubar dinheiro e vários objetos de valor que este tinha em casa, situada em Vila Nova de Gaia. Depois, fugiu para Resende e, em seguida, para Portimão, onde, meio ano após ter cometido os crimes, foi detido pela Polícia Judiciária do Porto

O crime aconteceu no início de outubro do ano passado. Pai e filho, ambos com um longo cadastro, combinaram com um amigo assaltar um conhecido que, tal como eles, residia na zona do Olival, no concelho gaiense. Todos sabiam que a vítima ia receber uma quantia avultada da sua atividade profissional e abordaram-no, em plena rua, com o pretexto de consumirem droga.

O alvo não suspeitou da emboscada, entrou no carro e aceitou deslocar-se ao Bairro da Pasteleira Nova, local conotado com o tráfico de heroína, haxixe e cocaína. Contudo, no regresso, foi forçado a ir para a habitação de um dos três homens, onde permaneceu sequestrado durante várias horas. Ao longo desse período, foi amarrado, espancado e ameaçado de morte com um cutelo para dar todo o dinheiro que possuía.

Amedrontada, a vítima também entregou a chave da sua residência, para que dois dos três sequestradores lá fossem roubar tudo o que de valor existia, inclusive um motociclo. A vítima acabaria por ser abandonada, de madrugada, num descampado a cerca de cinco quilómetros da sua habitação.

Fugiu para Resende, depois para Portimão e preparava-se para se esconder no estrangeiro

A Polícia Judiciária investigou o caso e, no final de março, deteve dois dos três sequestradores. O terceiro, pai de um dos detidos, escapou ao ter fugido para Resende, onde permaneceu durante uma temporada. Fugiria, depois, para Portimão, onde continuou a realizar roubos até ser detido, recentemente, pelos inspetores que se mantiveram sempre no seu encalço e que impediram que aquele se ausentasse, como era sua intenção, para o estrangeiro.

O suspeito tem 39 anos, faz do crime a sua única atividade e conta já com um longo cadastro. Aliás, tal como o filho, que já cumpriu uma pena por tentativa de homicídio. Ainda no final do ano passado, o cadastrado protagonizou uma alucinante fuga à GNR, que foi no seu encalço quando o viu ao volante de um carro furtado. A perseguição terminou quando a viatura se despistou violentamente. A namorada do fugitivo, que seguia no lugar do pendura, sofreu ferimentos graves, tendo ficado internada em estado de coma.