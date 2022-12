Sete anos de prisão para antigo funcionário da Santa Casa que desviou dinheiro

Um antigo funcionário administrativo da Santa Casa da Misericórdia de Ourique acusado de ter desviado das contas e cofre da instituição mais de 93 mil euros foi, esta quarta-feira, condenado a sete anos de prisão e ao pagamento de uma indemnização superior a 22 mil euros.

André Baltazar, de 35 anos, estava acusado dos crimes de furto qualificado, burla informática, falsidade informática e falsificação ou contrafação de documentos, este último crime cometido em co-autoria com o pai, José Baltazar, de 54 anos, que foi absolvido pelo coletivo de juízes.

Ficou provado que, em 2018 e 2019, acedeu ao cofre da Santa Casa da Misericórdia de Ourique, onde trabalhava, retirando do seu interior várias quantias de dinheiro em numerário para satisfazer o vício do jogo. Estava na posse do código do cofre e tinha uma cópia da chave.

PUB

No acórdão lido esta quarta-feira, o arguido ouviu a presidente considerar não provado que tivesse retirado os mais de 134 mil euros de que constava na acusação, tendo beneficiado também da redução da punição de dois dos crimes, o que fez baixar a moldura penal aplicada.

Entre 25 de fevereiro de 2018 e 25 de março de 2019, data em que o caso foi espoletado, André Baltazar depositou e levantou verbas provenientes das apostas e jogos online, tendo recebido quase um milhão de euros provenientes de créditos de empresas ligadas ao jogo. Na mesma conta, foram ainda depositados mais de 160 mil euros em numerário, cuja proveniência não é conhecida.

O arguido ficou em liberdade a aguardar o trânsito em julgado do acórdão, que é passível de recurso para o Tribunal da Relação de Évora.