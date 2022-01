Sete homens detidos a caçar a menos de 500 metros de zona turística

José Ricardo Ferreira Hoje às 16:59 Facebook

Sete homens foram surpreendidos a caçar a menos de 500 metros de uma zona turística, em Armamar. Acabram detidos pela GNR.

Segundo a GNR de Viseu, no decorrer de uma ação de fiscalização, para prevenção e deteção de situações ilícitas, os elementos do Núcleo de Proteção do Ambiente detetaram sete homens, com idades compreendidas entre os 33 e os 66 anos, a caçar "em área de proteção, ou seja, terreno onde não é permitida a caça, nomeadamente a menos de 500 metros de uma área turística, circunstância que a lei não permite por questões de segurança".

A Guarda deteve os caçadores e apreendeu ainda sete armas de caça e respetivos livretes, 47 munições, e as cartas de caçador dos indivíduos.

Os detidos foram constituídos arguidos e o caso comunicado ao Tribunal Judicial de Lamego.