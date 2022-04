Sexagenário disparou contra parede dos CTT de Ermesinde e fugiu com cem euros

Roberto Bessa Moreira Hoje às 20:48 Facebook

Ameaçou funcionárias e fugiu com cerca de cem euros roubados. PSP e PJ continuam a tentar localizar assaltante.

Um sexagenário disparou vários tiros contra uma parede para roubar cerca de cem euros, no posto dos CTT de Ermesinde, em Valongo. O assalto aconteceu na tarde desta quarta-feira e ninguém ficou ferido na sequência dos disparos. O assaltante conseguiu fugir do local e continua a ser procurado pela PSP.

Eram 15.30 quando o solitário entrou no posto dos Correios de Ermesinde. A essa hora o estabelecimento estava vazio de utentes, mas mantinha três funcionárias ao balcão que, de imediato, foram ameaçadas. Já depois de ter revelado que estava a assaltar o local, o homem, que as testemunhas descreveram como tendo uma idade aproximada dos 60 anos, fez alguns disparos com a arma que transportava. Os tiros foram direcionados à parede, não atingiram ninguém, mas deixou as funcionárias em pânico.

Com medo do que podia acontecer, as mulheres não hesitaram quando o assaltante lhes exigiu o dinheiro que tinham ao balcão. Rapidamente entregaram uma quantia a rondar os cem euros e o sexagenário abandonou o local sem efetuar mais disparos.

Já na rua, o ladrão entrou num carro que o esperava e fugiu para parte incerta. Até ao fecho desta edição, a PSP e a Polícia Judiciária, chamada ao local por ter ocorrido um crime com arma de fogo, tentavam localizar o fugitivo.