Simula roubo de telemóvel com ajuda de amiga para enganar seguro

Um jovem foi detido e uma mulher foi identificada por simulação de crime na freguesia do Parque das Nações, em Lisboa. Apresentaram queixa do roubo de um telemóvel, quando, na realidade, o mesmo tinha sido deixado no tejadilho de um carro.

O caso ocorreu na madrugada de 15 de maio. Após ter denunciado o roubo do seu telemóvel, um jovem de 22 anos foi questionado pelos agentes da PSP. Foram detetadas várias incongruências factuais na sua história.

Confrontado com as divergências, após algumas respostas evasivas e pouco esclarecedoras, o jovem acabou por admitir que tinha ficcionado um cenário de crime. Revelou que tinha perdido o telemóvel depois de o colocar e esquecer-se dele no tejadilho da viatura de uma amiga. A dona do carro fora associada como testemunha do suposto roubo e inclusive já tinha prestado declarações a confirmar o cenário falso.

"A intenção do suspeito ao deslocar-se à Polícia seria a de obter a declaração necessária e habilitante para entregar na seguradora, com a finalidade de efetuar o acionamento da apólice, efetuada aquando da compra do respetivo aparelho", explica a PSP em comunicado.

Detido e constituído arguido

Perante as evidências dos indícios foi o suspeito detido, tendo sido cumulativamente constituído arguido e submetido a Termo de Identidade de Residência, sendo notificado para comparecer na Instância Local Criminal de Lisboa, no presente dia 15, a fim de ser interrogado e ser sujeito a julgamento sob a forma sumária. A mulher foi identificada como coarguida.

Em comunicado, a PSP explica que tem prestado uma atenção especial a este tipo de crimes, dados os impactos que têm na ordem jurídica e na resposta policial artificialmente orientada por falsas denúncias. "Tais atos de simulação, para além da sua gravidade no que concerne à falsidade de declarações, potenciam um balanceamento erróneo do dispositivo policial, colocando assim em causa a segurança de toda uma comunidade, a qual a PSP se esforça diariamente por garantir", justifica.