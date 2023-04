Sócios de leiloeira burlam investidores em cerca de um milhão de euros

Dois sócios-gerentes de uma leiloeira da Grande Lisboa foram detidos pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de terem burlado pelo menos cinco investidores do norte em cerca de um milhão de euros. Os arguidos aliciaram as vítimas a investir em obrigações, com juros de 4,5%, garantindo o reembolso do capital com alegadas barras de prata.

Há cerca de três anos que os investidores foram abordados pelos suspeitos. Foram amigos em comum que fizeram o elo de ligação, garantindo que os sócios e a leiloeira eram de confiança.

Só uma das vítimas investiu meio milhão de euros nas supostas obrigações.

"No desenvolvimento de investigação iniciada há mais de um ano, foi possível recolher fortes indícios de que os dois suspeitos, proprietários de uma sociedade comercial cujo objeto consiste na promoção de leilões de bens móveis e imóveis, aliciaram os lesados a investir mais de 5 milhões de euros, em obrigações de valor nominal de 1000€ prometendo o seu reembolso em 3 anos, com retorno de 4,5% do investimento efetuado", explica a PJ.

Para dar mais credibilidade, os suspeitos convenceram as vítimas que o reembolso estava garantido por barras de prata, que, de acordo com a PJ, nunca existiram. Ao fim dos três anos, os lesados não receberam nem os rendimentos, nem o capital aplicado.

Ainda de acordo com informações recolhidas pelo JN, o dinheiro nunca foi aplicado na leiloeira ou em investimentos.

Os dois empresários, com 57 e 58 anos, foram levados ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto para serem ouvidos em primeiro interrogatório judicial. As medidas de coação ainda não são conhecidas.