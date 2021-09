Sovado e esfaqueado quase até à morte por atirar garrafa de água a traficante perigoso 

Rogério Matos Hoje às 17:18 Facebook

Um homem foi sovado com uma soqueira e esfaqueado três vezes nas costas por um traficante de droga a quem atirou uma garrafa de água que lhe tinha sido arremessada momentos antes pelo agressor. A vítima correu perigo de vida após as violentas agressões, mas sobreviveu depois de tratamento no hospital.

O caso ocorreu a 20 de julho num café ilegal junto à lota de pesca da Trafaria, em Almada. O suspeito colocou-se em fuga e foi agora detido pela Polícia Judiciária de Setúbal, após dois meses em fuga.

O agressor é conhecido das autoridades e já cumpriu penas de prisão por roubo e tráfico de droga. Nessa noite de 20 de julho, arremessou uma garrafa de água contra a vítima, que em resposta fez o mesmo. Armado com uma soqueira e uma faca, o agressor sovou de forma bastante violenta a vítima e com esta a tentar fugir, esfaqueou-a três vezes nas costas. Depois colocou-se em fuga.

Os bombeiros acorreram ao local e socorreram a vítima, que chegou a correr perigo de vida devido aos ferimentos. O agressor foi identificado por testemunhas à Polícia Judiciária de Setúbal, que tomou conta do caso. Foi agora detido pela PJ depois de dois meses em fuga e está atualmente em prisão preventiva. Está indiciado de homicídio qualificado, na forma tentada.