Supremo confirma pena máxima para Rosa Grilo e amante

Inês Banha Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou, esta quinta-feira, a condenação a 25 anos de prisão de Rosa Grilo e do seu amante, António Joaquim, por terem matado, no verão de 2018, o triatleta Luís Grilo, com quem a arguida era casada.

A defesa de Rosa Grilo pedira a repetição do julgamento, mas a pretensão foi negada pelos juízes-conselheiros.

Luís Grilo, de 50 anos, foi morto a 16 de julho de 2018 com um tiro na cabeça, na casa onde vivia em Cachoeiras, concelho de Vila Franca de Xira. Em março de 2020, o Tribunal Central Criminal de Loures condenou Rosa Grilo a 25 de anos de cadeia por homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida. Já António Joaquim foi então absolvido da morte do triatleta e punido com dois anos de pena suspensa por posse ilegal de arma.

O Ministério Público recorreu e, seis meses depois, o Tribunal da Relação de Lisboa reverteu a absolvição do oficial de justiça, condenando-o à pena máxima por homicídio qualificado e detenção de arma proibida. Confirmou ainda, na ocasião, a pena aplicada a Rosa Grilo.

Os arguidos recorreram para o Supremo Tribunal de Justiça que, esta quinta-feira, manteve a decisão.