Surpreendido pela GNR durante o quarto assalto

A GNR deteve um homem, com 22 anos, que foi surpreendido a assaltar um estabelecimento comercial, na Maia. Os militares apuraram que havia assaltado outras três lojas.

Na sequência de uma denúncia de que um assalto estaria a decorrer num estabelecimento comercial, no domingo, os militares efetuaram diversas diligências que permitiram localizar o suspeito ainda no interior do estabelecimento.

"No decorrer da ação foi ainda possível constatar que o suspeito tinha concretizado três furtos contínuos a estabelecimentos comerciais pelo método de arrombamento, tendo sido recuperado e apreendido um telemóvel que estava na sua posse, que havia sido furtado no interior de uma loja", refere a GNR, em comunicado divulgado esta segunda-feira.

O detido, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal Judicial da Maia.