Suspeito de ameaças em negócio de pneus detido com arma e droga

Um homem de 54 anos foi detido pela GNR de Famalicão, por detenção de arma proibida e suspeitas de tráfico de droga. Ficou sujeito a apresentações bi semanais à GNR.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher o homem é suspeito de ter ameaçado um outro indivíduo no âmbito de um negócio de pneus. Na investigação às alegadas ameaças os militares da GNR realizam uma busca domiciliária à casa do indivíduo, em Esmeriz e encontraram armas e drogas.

As autoridades policiais apreenderam uma arma de fogo, munições, liamba e canábis.

O suspeito, reformado por invalidez, já tem cadastro por tráfico de droga. Presente ao juiz foi libertado, e tem de se apresentar duas vezes por semana no posto da GNR.