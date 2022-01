Suspeito de assaltos no centro de Guimarães fica em prisão preventiva

O suspeito de uma série de assaltos noturnos a estabelecimentos comerciais, com recurso a arrombamento, na zona do centro de Guimarães, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

O homem, de 36 anos, detido pela PSP, no passado domingo, é suspeito da prática de vários assaltos, nas últimas semanas, com recurso a uma chave de fenda para estroncar as portas. O método de entrada nos estabelecimentos foi comum em vários assaltos que aconteceram nas artérias centrais da cidade, o que leva a crer que terão sido cometidos pelo mesmo indivíduo.

Os furtos visavam sempre as pequenas quantias em dinheiro mantidas pelos comerciantes nas caixas para fazer os primeiros trocos da manhã.

Na noite de 13 de janeiro, sucederam uma série de assaltos a estabelecimentos do Centro Histórico e arredores e terá sido numa destas casas comerciais que o assaltante foi apanhado pelo sistema de videovigilância. Terão sido estas imagens que permitiram à PSP deter o suspeito e apresentá-lo ao Tribunal Judicial de Guimarães que determinou que deverá aguardar julgamento em prisão preventiva.