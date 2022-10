Suspeito de atear incêndios florestais fica em prisão preventiva

JN Hoje às 15:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 39 anos terá ateado vários incêndios no último mês no Parque Verde do Bonito, no concelho do Entroncamento. Foi detido e ficou em prisão preventiva.

Segundo a PJ, o suspeito é um homem de 39 anos de idade, servente na construção civil e residente na zona do Entroncamento. A detenção ocorreu no último domingo, dia em que ocorreram dois incêndios, com cinco focos distintos, junto ao Parque Verde do Bonito. Além destes dois fogos o homem é ainda suspeito de ter ateado no mesmo local outros incêndios anteriores, nomeadamente um a 18 de setembro com três focos distintos.

"Dos crimes de que agora está indiciado, resultaram elevados prejuízos patrimoniais e para o meio ambiente, consubstanciados na destruição de extensa área florestal, ladeada por consideráveis aglomerados populacionais, realçando-se ainda o facto do local ser muito frequentado para a prática de atividades lúdicas, desportivas e de lazer", afirma a PJ de Leiria, em comunicado.

PUB

No dia dos incêndios, o Município do Entroncamento já havia anunciado a detenção do suspeito que, entretanto, foi apresentado às autoridades judiciárias competentes, sendo-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva

Várias corporações combateram fogos

No último domingo, estiveram no terreno a combater os incêndios, os bombeiros do Entroncamento, Bombeiros Barquinha, Bombeiros Torres Novas, Bombeiros Tomar, Bombeiros Minde, Bombeiros Constância e um helicóptero de combate a incêndio.

Estiveram ainda presentes no local a PSP do Entroncamento e GNR da Vila Nova da Barquinha e de Torres Novas, tendo sido detido o suspeito nesse mesmo dia.