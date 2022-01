Suspeito de assaltos em Figueira do Castelo Rodrigo está detido por violência doméstica

R.P. Hoje às 17:05 Facebook

A GNR apreendeu, em Figueira do Castelo Rodrigo, diversos objetos que haviam sido furtados em cinco residências naquela localidade. O suspeito também foi identificado: trata-se de um homem, que se encontra detido preventivamente, desde o dia 5 de janeiro, por violência doméstica.

As diligências da GNR decorriam desde outubro de 2021, investigando cinco furtos qualificados a residências de Figueira do Castelo Rodrigo.

Os militares da Guarda identificaram o suspeito e, durante o cumprimento de dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, apreendendo diversos objetos, entre os quais 10 telemóveis, um leitor de DVD, três cartões de memória, um cartão telefónico e um GPS.

"Uma vez que o suspeito dos ​​​​​​​furtos se encontra em prisão preventiva desde 5 de janeiro, no Estabelecimento Prisional da Guarda, no âmbito de um processo por violência doméstica, os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Figueira de Castelo Rodrigo, com vista à futura constituição de arguido", refere , em comunicado a GNR.